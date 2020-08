Filiale in der Altstadt eröffnet : Düsseldorf in 260.000 Lego-Steinen

Foto: Christoph Schroeter 35 Bilder So sieht es im neuen Lego-Store in Düsseldorf aus

Düsseldorf Jetzt hat auch Düsseldorf einen Lego-Store. Es ist die zwölfte Filiale des Spielzeugherstellers in Deutschland. Vor der Tür standen die Fans Schlange - möglicherweise auch deshalb, weil der Laden etwas zu bieten hat, was nur in drei weiteren Filialen weltweit zu finden ist.

Aus mehr als 260.000 Steinen besteht das Mosaik, von dem man in dem neuen Lego-Store an der Flinger Straße begrüßt wird. Das 200 Kilogramm schwere Kunstwerk zeigt Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt.

Das ist jedoch nicht die einzige Besonderheit des Ladens. So ist er mit 240 Quadratmetern der zweitgrößte in Deutschland. Und dort steht eine Minifiguren-Fabrik. Damit können neben der Düsseldorfer Filiale nur drei weitere Lego-Läden weltweit aufwarten: Orlando (Florida), Amsterdam und Berlin.

An der Maschine kann an einem Bildschirm der Oberkörper einer Lego-Figur individuell gestaltet werden. „Das sollte man in zehn bis 20 Minuten hinbekommen“, erklärt eine Mitarbeiterin. „Es können vorgegebene Grafiken genutzt werden, man kann seinen Namen darauf schreiben oder einfach etwas am Monitor malen.“ Der Druck dauere rund zehn Minuten. Frisur, Kopf, Beine und Zubehör können dann noch dazu gewählt werden.

Extra zur Eröffnung des zwölften deutschen Geschäfts angereist ist Legos Deutschland-Chefin Karen Pascha-Gladyshev. Sie freut sich „nach langer Zeit endlich wieder einen neuen Laden zu eröffnen“.

Auf die Frage, welche Lego-Serie derzeit besonders gut laufe, sagt sie: „Super Mario ist derzeit der Renner.“ Das könne sie aus eigener Erfahrung bestätigen, bei ihr zu Hause in München hätten die Kinder damit den ganzen Esstisch belagert.

Das obligatorische rote Band dürfen die kleinen Töchter der zur Eröffnung gebuchten Influencerin Lena Terlutter mit einer riesigen Lego-Schere durchschneiden.