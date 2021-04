Urteil des Landgerichts Düsseldorf : Lange Haftstrafe für versuchten Totschlag an Rentnerin

ELLER Streit um Geld mit einer 58-jährigen Bekannten hätte eine alte Dame (74) im Oktober 2020 beinahe das Leben gekostet. Nun wurde die Angeklagte zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

Zehn Jahre Haft wegen versuchten Totschlags an einer 74-jährigen Rentnerin hat das Landgericht am Mittwoch gegen eine Drogensüchtige (58) verhängt. In einem Teilgeständnis hatte sie am Tag zuvor erstmals eingeräumt, die Seniorin an einem Oktoberabend 2020 in deren Wohnung in Eller attackiert zu haben.