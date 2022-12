Silvester in Düsseldorf Feuerwerksverbot in der Altstadt an Silvester

Auch in diesem Jahr werde das Ordnungsamt mit „angemessenem Kräfteeinsatz Präsenz im Altstadtbereich zeigen“, sagt eine Sprecherin der Stadt. Großveranstaltungen – generell und auch Silvester – bedürften demnach einer koordinierten Vorbereitung. Auch in anderen Großstädten in Nordrhein-Westfalen soll es an Silvester aus Sicherheitsgründen eine Zone geben, in der Feuerwerkskörper verboten sind. So soll es beispielsweise auch in Köln um den Dom wie in den vergangenen Jahren eine Verbotszone geben.