Einsatz in Düsseldorf-Kaiserswerth : Feuerwehr rettet fünf Bewohner bei Kellerbrand

Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Düsseldorf Weil es in einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in Kaiserswerth gebrannt hatte, musste die Feuerwehr mehrere Personen aus ihren Wohnungen befreien. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar.

Gegen 13.41 Uhr wurde der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Mehrere Bewohnen waren durch den Rauch im Treppenraum in ihren Wohnungen eingeschlossen.

Die Bewohner wurden über Leitern aus ihren Wohnungen befreit. Zeitgleich wurde das Feuer im Keller von zwei Seiten bekämpft und erfolgreich gelöscht. Aufgrund der hohen Temperaturen im Keller und der daraus resultierenden Schäden an der Elektrik ist das Mehrfamilienhaus aktuell nicht mehr bewohnbar.

Die Bewohner kommen laut Feuerwehr bei Verwandten und in Hotels unter. Niemand wurde verletzt. Der Einsatz konnte nach etwa zwei Stunden beendet werden.

Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

