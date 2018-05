Düsseldorf: Feuerwehr übt Einsatz an der Heuss-Brücke

Feuerwehr übt Einsatz an der Heuss-Brücke

Düsseldorf Szenen wie in einem Hollywoodfilm gab es am Montag unter der Theodor-Heuss-Brücke live zu sehen. Grund war eine gemeinsame Übung der Höhenretter und Feuerwehrtaucher, die von der Freiwilligen Feuerwehr Himmelgeist/Itter unterstützt wurden.

Derzeit finden bei der Feuerwehr zwei Lehrgänge für neue Spezialkräfte statt. Sechs Feuerwehrmänner werden zum Höhenretter, sechs weitere zum Feuerwehrtaucher ausgebildet. Am Montag probten beide Einheiten die Zusammenarbeit bei einem Einsatzszenario unter der Theodor-Heuss-Brücke. Simuliert wurde der medizinischer Notfall eines Arbeiters auf der Plattform unterhalb der Brücke. Mit einem Rettungsboot fuhren die Feuerwehrkräfte unterhalb der Brücke an und nahmen die abgeseilten Arbeiter auf dem Rhein in Empfang. Es war nicht leicht, die Balance des Schiffes auf dem Rhein die ganze Zeit zu halten.