Starke Rauchentwicklung Brand in Tiefgarage – Bewohner evakuiert

Am Mittwochabend mussten Bewohner zweier Mehrfamilienhäuser in Düsseldorf-Flehe evakuiert werden. In einer Tiefgarage brannten mehrere Fahrzeuge.

11.05.2023, 10:34 Uhr

Wegen eines Brandes in einer Tiefgarage an der Fleher Straße war die Feuerwehr Düsseldorf im Einsatz. Foto: Patrick Schüller

Gegen 20.25 Uhr am Mittwochabend wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Fleher Straße alarmiert. Dies meldet die Feuerwehr Düsseldorf. Hier gab es eine starke Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage, die zu einem Mehrfamilienhaus gehörte. Die rasch eintreffenden Einsatzkräfte konnten die Ursache rasch bekämpfen: Ein Pkw und mehrere Roller brannten. Eine Ausbreitung des Feuers konnte so verhindert werden. Deutlich aufwendiger gestalteten sich die Lüftungs- und Nachlöscharbeiten. Die Bewohner wurden vorsorglich evakuiert und durch Rettungskräfte betreut. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsarbeiten konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei dem rund zweieinhalb stündigen Einsatz waren etwa 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es entstand ein hoher Sachschaden. Durch die Rauchentwicklung sind auch viele weitere dort abgestellte Fahrzeuge entsprechend verrußt.

(june)