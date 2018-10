Einsatz : Feuerwehr löscht Waldbrand in Unterbach

Düsseldorf Rund 100 Quadratmeter eines Waldstückes standen am Dienstagmorgen in Flammen. Für die Polizei war der Einsatz in dem schwer zugänglichen Gelände eine Herausforderung.

Von Nicole Lange

In einem Waldstück in Unterbach hat am Dienstagmorgen Unterholz auf einer rund 100 Quadratmeter großen Fläche in Brand gestanden. Gegen 10.10 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und rückte zu dem Gebiet „Am Hohlen Berg“ aus. Drei Löschrohre wurden einfesetzt, für die Löschwasserversorgung mussten die Schläuche über mehrere Hundert Meter durch den dichten Laubwald verlegt werden. Nach rund zwei Stunden war das Feuer gelöscht, verletzt wurde niemand.

Bei dem Einsatz hatte die Feuerwehr mit besonderen Widrigkeiten zu kämpfen. So war sie sofort mit einem Großaufgebot von 35 Leuten angerückt, weil das Gebiet als schlecht zugänglich gilt und die Trockenheit seit Monaten anhält. Bereits auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte den Rauch aus dem Wald. Erkunden mussten sie den brennenden Bereich dann teilweise zu Fuß, er lag knapp 250 Meter tief im dichten Laubwald. Mit den Großfahrzeugen war das Gebiet nicht zu erreichen, daher mussten sich die Brandbekämpfer mit ihrer Ausrüstung zu Fuß den Weg bahnen.