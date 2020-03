Rettungseinsatz in Düsseldorf : Zehnjähriger ruft Hilfe für seinen kleinen Bruder

Düsseldorf Nachdem sich sein kleiner Bruder mit heißem Wasser verbrüht hatte, rief ein zehnjähriger Junge die Feuerwehr, um Hilfe zu alarmieren. Dabei beeindruckte er die Einsatzkräfte mit seinen präzisen Angaben.

Trotz seines noch sehr jungen Alters konnte der Junge dem Mitarbeiter in der Leitstelle am Telefon alle Fragen über den Unfallort, den Hergang des Vorfalls sowie den Schweregrad der Verbrühung präzise beantworten. Durch dieses vorbildliche Verhalten konnte die Feuerwehr schnell einen Notarzt sowie einen Krankenwagen zum Unglücksort in den Stadtteil Lichtenbroich schicken. Nach einer Erstversorgung der Verletzungen vor Ort wurden die Mutter und ihr Kind, das durch den Vorfall schwere Verbrennungen erlitten hatte, noch zu einer weiteren Behandlung in eine Düsseldorfer Kinderklinik gebracht.