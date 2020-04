Feuerwehr in Düsseldorf : Feuerwehr hilft bei Rettung von Pinscher

Milou war in einem Fuchsbau verschwunden. Die Einsatzkräfte setzten Kettensägen ein. Am Ende kam der Hund freiwillig wieder raus.

An Ostern musste die Feuerwehr bei der Suche nach einem vermissten Hund helfen, der in einem Fuchsbau verschwunden war. Der erst elf Monate alte Milou, ein deutsche Pinscher, war mit seinem Frauchen bei sonnigem Wetter am Niederkasseler Deich unterwegs und stieß in einem Gebüsch auf ein größeres Loch, das sein Interesse weckte. Aufgeregt buddelte er das Loch tiefer und tiefer und verschwand daraufhin in dem verästelten Fuchsbau. Als er auch nach einigen Minuten und vielen Zurufen nicht herauskam, rief die Besitzerin die Notrufnummer 112.