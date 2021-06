Feuerwehr Düsseldorf warnt : Baden im Rhein ist lebensgefährlich

Foto: Bretz, Andreas (abr) 20 Bilder So rettet die Feuerwehr Düsseldorf Ertrinkende aus dem Rhein

Düsseldorf Immer wenn die Temperaturen steigen, suchen viel Düsseldorfer eine Abkühlung im Rhein oder einem der zahlreichen Seen. Doch dort ist das Baden lebensgefährlich, warnt die Feuerwehr.

Die sommerlichen Temperaturen am Wochenende werden wieder viele Menschen in Düsseldorf zum Bad ins kühle Nass locken. Doch das Schwimmen birgt vor allem in Freigewässern Gefahren. Die Vertreter von Feuerwehr, Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG), Wasserwacht und Wasserschutzpolizei warnen: Auch geübte Schwimmer können dort in Not geraten. In den vergangenen Jahren wurde der Rhein immer wieder zur Todesfalle

Im Jahr 2020 rückte die Feuerwehr Düsseldorf 59 Mal (2019: 60) nach der Alarmierung "Personen im Rhein" zum Rettungseinsatz aus. Dabei konnten 25 (2019: 12) Menschen gerettet werden, davon mussten 15 (2019: 6) ins Krankenhaus gebracht werden. Für vier Menschen kam jede Hilfe zu spät (2019: 8). In diesem Jahr wurde die Feuerwehr bereits 24 Mal zur Personenrettung an den Rhein gerufen. Zwei Menschen konnten nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

Nach der Verordnung über das Baden im Rhein ist das Schwimmen in bestimmten Zonen generell verboten. So gelten 100 Meter oberhalb und unterhalb von Rheinhäfen Badeverbot. An Brücken, Schiffs- und Fährlandestellen, Schleusen, Vorhäfen, Umschlagstellen und Werften darf ebenfalls nicht geschwommen werden. Doch auch andernorts ist Baden im Rhein lebensgefährlich. Beispielsweise an den sogenannten Kribben – ins Wasser ragende Kiesflächen – bilden sich oft tückische Strudel und Strömungen.

Wenn ein Schiff vorbeifährt, zieht dies das Wasser an. Der Eindruck des niedrigeren Wasserstandes verlockt Kinder, in den Fluss zu waten. Unterschätzt wird die Gefahr des "Rückschwalles": Das Wasser kehrt in Wellen zurück.

Baden ist erlaubt, wo Aufsicht vorhanden ist, also am Unterbacher See (Nord- und Südstrand). Für alle anderen Baggerseen in der Landeshauptstadt gilt ein Badeverbot.

(csr)