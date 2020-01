Feuerwehr Düsseldorf in Garath im Einsatz : Wohnung im Hochhaus stand in Flammen

derzeit ist die Feuerwehr Düsseldorf mit einem Großaufgebot auf der Emil-Barth-Straße im Stadtteil Garath im Einsatz. In einem Hochhaus brennt eine Wohnung in voller Ausdehnung mit starker Rauchentwicklung. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf Die Feuerwehr Düsseldorf war mit einem Großaufgebot an der Emil-Barth-Straße im Stadtteil Garath im Einsatz. In einem Hochhaus brannte das Schlafzimmer einer Wohnung im 9. Stock. Kinder hatten den Brand zuerst bemerkt.

In einer Wohnung im 9. Obergeschoss eines Hochhauses an der Emil-Barth-Straße in Garath ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Zwei siebenjährige Kinder wurden leicht verletzt, weil sie Rauchgase einatmeten, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr. Offenbar war der Brand im Schlafzimmer der Wohnung ausgebrochen und von den Zwillingen zuerst bemerkt.