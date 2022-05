Feuerwehr-Übung in Düsseldorf : Höhenretter-Training unter Rheinbrücke

Düsseldorf Auszubildende der Feuerwehr simulierten unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke eine Personenrettung. Der Verletzte wurde aus der Brückenkonstruktion auf das Löschboot auf dem Rhein herabgelassen.

Wie am Freitag. Dort simulierten die Auszubildenden des aktuellen Lehrgangs unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke gemeinsam mit den Tauchern und der Löschbootbesatzung eine Personenrettung. „Wir entwickeln für unsere Auszubildenden und bereits fertig ausgebildeten Höhenretter immer wieder neue Übungsszenarien, um nicht in Routine zu verfallen“, sagte der leitende Höhenretter, Jörg Janssen, „so haben wir in dieser Situation die Rettung eines verletzten Brückenarbeiters, der einen medizinischen Notfall in einer Wartungsgondel erlitten hat, geübt“. Dafür fuhr zunächst ein Motorboot der Feuerwehr unter die Theodor-Heuss-Brücke. Von der „Unglücksstelle“ gingen zwei Seile ab, an denen die Höhenretter abgesichert nach oben kletterten. Anschließend wurde eine „rote Tasche“ hochgezogen, es war die zusammenfaltbare Trage für den Patienten.