Feuerwehr-Aktion in Düsseldorf : Höhenretter seilen sich vom Rheinturm ab

Hoch hinaus geht es für die Höhenretter am Freitag – auf den Rheinturm. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Bei einer besonderen Aktion können Feuerwehr-Fans am Freitag zuschauen: Die Höhenretter seilen sich aus 180 Metern vom Rheinturm ab. Am Samstag treten die Einsatzkräfte dann bei der Deutschen Meisterschaft in Düsseldorf an.

Aufs höchste Gebäude der Stadt werden sich die Höhenretter der Feuerwehr am Freitag wagen und aus 180 Metern abseilen. Die Einsatzkräfte aus Düsseldorf, Köln und Hamburg führen ab 15 Uhr eine besondere Übung am Rheinturm durch, unter Leitung von Jörg Janssen von der Höhenrettung aus Düsseldorf. Rund 20 Minuten wird der Weg nach unten dauern und dabei werden die Höhenretter ein Banner entrollen, auf dem die Logos der drei Feuerwehren zu sehen sind. Sowohl die Düsseldorfer als auch die Kölner und die Hamburger Feuerwehr wurden im Jahr 1872 gegründet und feiern in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. „Diese gemeinsame Aktion demonstriert die Verbundenheit der Städte und der Feuerwehren miteinander“, sagt Feuerwehrchef David von der Lieth.

Noch mehr Feuerwehren aus ganz Deutschland begrüßt Düsseldorf am Samstag: Im PSD-Bank-Dome findet die 18. Deutsche Meisterschaft der Höhenretter statt. Hier messen sich die Höhenretter aus Köln, Hannover, Erfurt, Magdeburg, Essen, Braunschweig, Leipzig, Chemnitz, Frankfurt, Oldenburg, Hamburg, Stuttgart mit den Gastgebern und dem amtierenden Deutschen Meister aus München. Die rund 200 Teilnehmer müssen sich in fünf Aufgaben pro Mannschaft beweisen. Dazu gehört etwa das Aufsteigen an einem Seil in einer Höhe von 20 Metern. Der Wettkampf erstreckt sich über den gesamten Samstag, ehe am frühen Abend der neue Deutsche Meister gekürt wird. Die Düsseldorfer Höhenretter waren in den vergangenen Jahren häufig erfolgreich und holten bereits sieben Mal den Titel und fünf Vizemeisterschaften.

