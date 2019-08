Feuerwehr Düsseldorf : Frisches Wasser für Düsseldorfer Gewässer

Die Wasserwerfer der Feuerwehr pumpten 2000 Liter pro Minute in den Weiher im Zoopark. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf

Düsseldorf Die Pegelstände in den Weihern im Zoopark und im Ostpark waren stark gesunken. Jetzt hat die Feuerwehr geholfen die Gewässer wieder aufzufüllen.

(RP) Aufgrund der lang andauernden Trockenheit sind die Pegelstände der Weiher im Zoopark und im Ostpark deutlich gesunken. Um den Pegel zu steigern und so unter anderem wieder für eine Erhöhung des Sauerstoffgehaltes zu sorgen, wurde dem Weiher im Zoopark Frischwasser zugeführt. Im Ostpark wurde das Wasser im Weiher am Dienstagabend umgewälzt, um auch dort den Sauerstoffgehalt zu erhöhen. Eine Pegelerhöhung durch Frischwasserzufuhr ist am Ostparkweiher nicht möglich, da dieser mit dem Grundwasser verbunden ist und das zugeführte Wasser ins Erdreich versickern würde.