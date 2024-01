Aktion in Düsseldorf Familienkarteninhaber können Feuerwachen besichtigen

Eine bewährte Tradition geht in die nächste Runde: Auch im neuen Jahr nimmt die Feuerwehr Düsseldorf an der Familienkartenaktion der Stadt teil. So können die Familienkarteninhaber über das Jahr verteilt die verschiedenen Feuer- und Rettungswachen besichtigen. Das Angebot wendet sich exklusiv an Inhaber der Familienkarte. Es soll junge Familien zu gemeinsamen Aktivitäten anregen und ist daher für Familienkarteninhaber kostenfrei.