Gebäude in Düsseldorf : Feuertreppe am Schloss soll weg

Die CDU hat in der Bezirksvertretung 1 beantragt, das hässliche Treppengerüst mit einer hübschen Plane zu versehen. Eine Entscheidung wurde jedoch vertagt.

Die Feuertreppe an der Außenwand von Schloss Jägerhof ist alles andere als ein Schmuckstück. Die CDU hat daher in der Sitzung der Bezirksvertretung 1 beantragt, das metallische Treppenungetüm entsprechend den Gebäudefarben (rosé oder grau) mit Gerüstplanen zu verschalen oder auf eine andere Art homogener zu verkleiden. „Das jetzige Erscheinungsbild passt überhaupt nicht zu diesem schönen Barockbau“, sagt Sabine Schmidt.

Rafael Lorberg (SPD) gab jedoch zu bedenken, dass der Bau mit dem Goethe-Museum in spätestens zwei Jahren ohnehin saniert werden soll und dann dieses hässliche Provisorium doch bestimmt verschwindet. Genau das sei eben nicht der Fall, „die Feuertreppe soll bleiben, auch nach einer Sanierung“, weiß Andreas Schendel (CDU) von der Leitung des Goethe-Museums. Und auch Parteikollege André Simon meinte: „Nichts bleibt in der Regel länger als ein Provisorium.“ Dennoch wurde eine Entscheidung erst einmal vertagt, zunächst soll genau herausgefunden werden, was mit dem Treppengerüst an Schloss Jägerhof geschehen soll.