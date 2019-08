Sperrung der Fleher Brücke in Düsseldorf : Feueralarm nach Brückensperrung

Düsseldorf Seit Mittwochabend ist die A46 auf der Fleher Brücke gesperrt. Trotz Ferienzeit führte das am Donnerstag zu Dauerstau. Und verursachte Brandalarm in den beiden Tunneln auf Düsseldorfer Seite.

Am frühen Donnerstagmorgen staute sich der Verkehr vor der Fleher Brücke zurück bis Eller, am Mittag brauchte man für die Strecke eine Stunde länger als normal.

Fünf Jahre soll die Sanierung der Fleher Brücke zwischen Düsseldorf und Neuss dauern. Seit Mittwochabend ist sie in Richtung Neuss komplett gesperrt. Von Süden her werden sämtliche Strecken genutzt, um der Staufalle zu entgehen. Dauerstau also auch in der Stadt – und noch sind Sommerferien, der Berufs- und Pendlerverkehr noch nicht einmal zu voller Stärke angewachsen.