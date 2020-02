Auslöser waren wohl Bauarbeiten : Feuer in Fritz-Henkel-Schule in Garath

Feuer in Fritz-Henkel-Schule in Garath

Düsseldorf Als die Feuerwehr eintraf, stieg Rauch aus einem Gebäude. Verletzte gab es nicht.

(arl) Bei Bauarbeiten in der Fritz-Henkel-Schule in Garath ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stieg Rauch aus einem Gebäude. Die Feuerwehr löschte die Flammen und belüftete das betroffene Gebäude, bei dem es sich um einen Verwaltungstrakt handelte. Verletzte gab es nicht.