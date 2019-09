Feuer im Marienhospital in Düsseldorf : „Das Brandschutzkonzept hat funktioniert“

Düsseldorf Noch immer ist die Ursache für den Brand am späten Abend im Marienhospital ungeklärt. Das Brandschutzkonzept habe aber funktioniert, sagt das Krankenhaus. Der Zustand der vier lebensgefährlich Verletzten soll sich etwas gebessert haben.

Was genau in dem Brandzimmer passiert sei, wisse man noch immer nicht, so Meyer. Ja, er habe schon davon gehört, dass in den Zimmern ab und zu verbotenerweise geraucht werde. Ob das auch hier der Fall gewesen sei, wisse er nicht. „Klar ist nur: Das Feuer ist in Zimmer 19 ausgebrochen, die Brandmeldeanlage hat sofort angesprochen und die Feuerwehr war schon wenige Minuten später hier“, sagte Meyer. Das zeige, dass das Brandschutzkonzept funktioniert habe.