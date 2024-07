Feuer auf Kleingartenanlage Kleingärtner sind nach zwei Bränden verunsichert

Mit dieser Verunsicherung muss nun auch der Vorstand umgehen. In einem kleinen Büro auf dem Gelände sitzt Angela Napiontek vor Versicherungspapieren und mit ihrem Handy stets vor sich. Sie ist 2. Vorsitzende des Kleingärtnervereins und momentan vor allem ratlos – und ständig im Einsatz. Sie hat die Parzellenpächter und -besitzer in der Nacht informiert, prüft, in welcher Höhe die Versicherung die Schäden übernimmt und ist Ansprechpartnerin für Kleingärtner, Polizei, Feuerwehr und alle, die in irgendeiner Form mit den Brandfolgen zu tun haben. „Ich bin gerade nur für den Verein tätig“, sagt sie. Das sei aber in Ordnung. Weil das Gartenfest am Wochenende angestanden hätte, habe sie Urlaub. Doch das Fest musste abgesagt werden, das Feuer hat das Stromnetz stark beschädigt. Während Napiontek das erzählt, entfernen Helfer die grün-weißen Wimpelketten und das Transparent vom Eingang, auf dem zur Feier geladen wurde. „Wir haben in 114 Jahren noch nie ein Gartenfest absagen müssen“, klagt die Vorständin. Statt gemeinsam zu feiern, bereitet ihr nun die mutmaßliche Brandstiftung schlaflose Nächte.