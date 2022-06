Ukrainehilfe in Düsseldorf : Ein kleines Stück Heimat

Düsseldorf Das Düsseldorfer Schauspielhaus hatte in Kooperation mit der Rheinischen Post zum Fest der Begegnung für ukrainische Flüchtlinge auf dem Gustaf-Gründgens-Platz eingeladen.

Warum nicht die inzwischen schon erprobten Theaterformate nutzen, dachten sich auch die Teams des Jungen Schauspiels und von „Stadt:kollektiv“. So nahm schließlich die Idee Formen an, gemeinsam ein Fest der Begegnung für ukrainische Familien auf die Beine zu stellen. Unterstützung gab es auch von der Rheinischen Post.

„Der Druck, der auf den Familien und besonders den Kindern lastet, ist enorm“, weiß Iryna Shum, Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf und Schirmherrin des Begegnungsfestes. „Die Mütter müssen stark sein, ihr neues Leben organisieren und einen klaren Kopf behalten, obwohl die Gedanken um die Zurückgebliebenen kreisen, um das, was seit Februar über unser Land hereingebrochen ist“, sagt sie.

Ein Fest unter Freunden und Nachbarn, so haben es sich die Organisatoren gedacht und so nahmen es die ukrainischen Familien gerne an. Geduldig standen sie Schlange, um einmal am Glücksrad zu drehen oder ihre Kleinsten auf der Hüpfburg toben zu lassen.