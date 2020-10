Polizeifahndung : Ferrari- und Porsche-Fahrer liefern sich in Düsseldorfer ein illegales Rennen auf der Cecilienallee

Düsseldorf Nach Zeugenhinweisen zieht die Polizei zwei hochmotorisierte Sportwagen aus dem Verkehr. Auch der Führerschein eines 23-jährigen Mannes wurde einbehalten.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Wochenende einen Ferrari und einen Porsche sichergestellt und den Führerschein eines 23-jährigen Fahrers einbehalten. Der hatte sich mit einem 45-Jährigen am frühen Samstagabend mutmaßlich ein illegales Straßenrennen auf der Cecilienallee geliefert. Aufmerksame Zeugen, die ebenfalls mit ihrem Pkw auf der Cecilienallee unterwegs waren, hatten den Vorgang der Polizei gemeldet. Nach Angaben der Beobachter blieben der deutsche und der italienische Sportwagen am Eon-Platz neben einer roten Ampel stehen. Beide Fahrer hätten kurzen Blickkontakt gehalten und im Stand mehrfach Gas gegeben – ohne los zu fahren. Als die Ampel auf Grün umsprang, seien die beiden hochmotorisierten Boliden mit quietschenden Reifen los gebraust. Dieses Verhalten habe sich dann an einer weiteren Ampel wiederholt.