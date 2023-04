Energiekosten in Düsseldorf Fernwärmepreise auch in Holthausen stark gestiegen

Tausende Kunden der Stadtwerke müssen seit Anfang April mehr für Fernwärme zahlen. Auch für die Fernwärme-Kunden in der Henkel-Siedlung nahe des Elbroichparks in Holthausen sind die Preise drastisch gestiegen – allerdings zuletzt Anfang des Jahres. Der Grund für die Unterschiede ist unter anderem ein anderer Versorger: In dem Wohngebiet in Holthausen beliefert die Nahwärme, eine Beteiligungsgesellschaft der Stadtwerke und des Vereins Innovative Haustechnik Düsseldorf, etwa 800 Haushalte. Durch die von der Bundesregierung beschlossene Wärmepreisbremse werden Verbraucher allerdings entlastet.