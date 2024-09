Nach Bürgerbeschwerden Stadtwerke Düsseldorf senken Fernwärmepreis im Süden

Wie angekündigt senken die Düsseldorfer Stadtwerke zum 1. Oktober die Preise für Fernwärme für die Kunden aus Garath und Benrath. So zahlen die Bewohner einer 90-Quadratmeter-Wohnung in einem Sechs-Parteien-Haus in Garath statt wie bisher 1513,83 Euro netto im Jahr ab 1. Oktober 1191,64 Euro netto pro Jahr inklusive Warmwasser, rechnet die Stadtwerke-Sprecherin als Beispiel vor. Grund für diese „deutliche Reduzierung sind in erster Linie beträchtlich gesunkene Preise an den Großhandelsmärkten für Erdgas.“