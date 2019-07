Ferienprogramm für Kinder in Düsseldorf : Papier-Recycling als Ferienprogramm

Düsseldorf Im Haus der kleinen Forscher lernten Vorschulkinder, wie sie Rohstoffe schonen können. Eine frühe Sensibilisierung von Kindern ist beim Umweltschutz besonders wichtig.

„Was kommt bei euch zu Hause denn alles in welche Tonne?“, fragt Westermann-Schutzki die 30 Nachwuchsforscher. Papier kommt in die blaue Tonne, Bio-Abfälle in die braune und Plastik in die gelbe – richtige Mülltrennung scheinen die Kinder früh von den Eltern vermittelt zu bekommen. „Aus all diesem Müll kann man wieder etwas Neues herstellen“, erklärt die Umweltberaterin. Währenddessen zerreißt sie eine Zeitung in kleine Stücke, ehe diese in Wasser eingeweicht und püriert werden. Denn am Papierkreislauf lässt sich das Recycling-Prinzip am anschaulichsten erklären. Allein in Deutschland verbraucht jeder Bürger im Jahr um die 250 Kilogramm Papier. „Dabei brauchen wir die Bäume, aus denen das Papier hergestellt wird. Denn die produzieren Sauerstoff.“