Ferienwohnung in den Niederlanden Wie der Traum vom Holland-Haus wahr wird

Am Anfang sei das ja alles eine Schnapsidee gewesen, sagt Moritz. Ende 2021 plauderte der Manager mit seiner Frau Claudia darüber, die erste eigene Wohnung nicht in der Heimat Düsseldorf, sondern in Den Haag zu kaufen. Internationale Großstadt, niederländisch sympathisch, vielfältig – und direkt am Meer. „Jaja“, sagte Claudia damals. „Laber du mal.“