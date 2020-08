Lohausen : Ferien-Bilanz am Flughafen etwas besser als gedacht

Check-in am Flughafen Düsseldorf. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Lohausen Von einem Normalzustand ist man allerdings noch weit entfernt. In den Vorjahren war in den Sommerferien drei Mal so viel los wie jetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(ale) Rund 10.000 Starts und Landungen sowie mehr als 930.000 Passagiere hat der Flughafen für die Zeit der Sommerferien gezählt. Die Zahlen stiegen im Laufe der sechs Wochen. Waren es anfangs noch 100 Flüge pro Tag, waren es zuletzt 250 mit rund 30.000 Passagieren. Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren waren es 700 Flüge und täglich 90.000 Passagiere. Thomas Schnalke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH, sagt deshalb: „Von einem Normalzustand sind wir noch weit entfernt.“

Die gefragtesten Destinationen lagen am Mittelmeer: dazu zählen Spanien, Griechenland und die Türkei. Auch für die nächsten Wochen soll das so bleiben. 50 Airlines haben Flüge zu über 110 Zielen angemeldet. Etihad Airways hat zudem als erste Airline wieder eine Langstreckenverbindung ab Düsseldorf im Programm und verbindet zweimal pro Woche Abu Dhabi mit der Landeshauptstadt. Mit Air Dolomiti ist Ende Juli zudem eine neue Fluggesellschaft gestartet. Sie fliegt zwei Mal wöchentlich nach Verona.