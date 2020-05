Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Tiggemann erneut vor Gericht

Düsseldorf Das Land Nordrhein-Westfalen hat den korrupten Ex-Chef seines Baubetriebs BLB, Ferdinand Tiggemann, auf über zehn Millionen Euro Schadenersatz verklagt. Unter anderem soll es beim Bau der Hochschule auf dem ehemaligen Schlössser-Gelände zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein.

Als Häftling in Jeans und Sweatshirt durch Justizkräfte aus dem Gefängnis vorgeführt, ist Ex-BLB-Boss Ferdinand Tiggemann am Donnerstag vorm Landgericht einer Schadensersatzklage über zehn Millionen Euro entgegen getreten.

Sein Insiderwissen als BLB-Boss habe Tiggemann verraten, dadurch Zwischenkäufern die Chance geboten, vom BLB ausgewählte Grundstücke vorher weg zu schnappen – und die Areale dann mit erheblichem Aufpreis an den BLB weiter zu geben. Das war einer der Kernvorwürfe im mehrmonatigen Strafprozess, der im Februar 2017 mit der Verurteilung Tiggemanns und seiner sofortigen Verhaftung im Gerichtssaal geführt hatte. In ihrer aktuellen Zivilklage fordern Land und BLB aus zwei konkreten Projekten die Erstattung aller Schäden: Beim Ankauf des früheren Schlösser-Areals für einen Neubau der Hochschule Düsseldorf soll Tiggemann nicht nur die vom Eigner verlangten 15 Millionen Euro akzeptiert haben, sondern sogar 17 Millionen Euro. Die Differenz solle er nun erstatten, so die Kläger.

Weitere acht Millionen Euro Schaden habe er durch unerlaubte Handlungen beim Projekt des Polizeipräsidiums in Köln Kalk verschuldet. Hier aber widersprach das Landgericht: Ein „bunter Strauß von Pflichtverletzungen“, den die Kläger hier gegen Tiggemann präsentieren, „darf durchaus kritisch gesehen werden“. So sei die Höhe des in Köln angeblich angerichteten Schadens nur eine unbewiesene Vermutung, „letztlich ist alles Spekulation“, so der Richter. Eine acht-Millionen-Forderung könne ja „nicht einfach ins Blaue behauptet werden“. Hier müssen die Landesanwälte also nachbessern. Mit einem Urteil wird am 2. Juli gerechnet.