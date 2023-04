Exclusive Tasche vorgestellt Fendi-Boutique an der Königsallee feiert

In ganz Europa gibt es keine größere Fendi-Boutique als die jüngst eröffnete im neu gebauten Geschäftshaus an der Königsallee 36. Mit nahezu 500 Quadratmetern Verkaufsfläche, die sich über eine luftige Höhe von zwei Stockwerken erstreckt, mit den edlen Marmorböden, der rosafarbenen Metalltreppe und den Licht-Bögen an der Wand, die an die Fassade des Palazzo della Civiltà erinnert, dem Hauptsitz von Fendi in Rom, setzt das 1925 gegründete italienische Luxuslabel ein klares Statement für seine Dependance an der Kö.