Nachruf : Felix Ganteführer

Foto: Endermann Andreas

Düsseldorf Felix Ganteführer ist tot. Der gebürtige Recklinghäuser war eng mit Düsseldorf, der Juristerei und der Kunstszene verbunden. Nach seinem rechtswissenschaftlichen Studium in Münster startete er als angestellter Anwalt, später auch als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, in einer Düsseldorfer Kanzlei. Keine fünf Jahre später zog es ihn in die Selbstständigkeit, in Kaiserswerth eröffnete der promovierte Jurist seine erste eigene Kanzlei. Schon 1982 waren 15 Mitarbeiter in seiner Sozietät tätig. Sein Ziel war, mehr als 100 Personen zu beschäftigten. Das schaffte er schneller als gedacht. Weil die Räume in Kaiserswerth nicht reichten, zog man zur Poststraße 1 um, später wurden Räume in den benachbarten Hausnummern 2 und 3 bezogen. Der Umzug machte ihn auch zu einem täglichen Gast des Carlsplatzes. Der begeisterte Hobbykoch liebte die Eintöpfe bei Dauser, entsprechend war die traurige Nachricht gestern Tagesgespräch auf dem Carlsplatz.

2013 zog sich Ganteführer als Gesellschafter der Kanzlei "Ganteführer, Marquardt & Partner" zurück, änderte aber fast nichts an seinen Arbeitszeiten zwischen 10 und 19 Uhr in der Sozietät, wo er weiter beratend tätig war. Bekannt wurde er auch durch sein Engagement in der Kunst. So war er Mitglied des Vorstands der Freunde der Kunstsammlung NRW und selbst Sammler von Gemälden. Unter anderem stellte er dem Von-der-Heydt-Museum in Wuppertal einen Teil seiner Sammlung leihweise zur Verfügung. Ganteführer war passionierter Jäger und ließ noch kurz vor seinem Tod aus dem Krankenhaus seinen Jagdschein verlängern. Er starb am 17. Mai nach kurzer schwerer Krankheit. Er hinterlässt seine Frau und zwei erwachsene Söhne. Thorsten Breitkopf

(RP)