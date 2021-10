Kommen und Gehen in Düsseldorf : Feinkost und Wein in der ehemaligen Altstadtwache

Düsseldorf Die Feinkostmanufaktur Ghorban aus Wuppertal hat in der Innenstadt ein Geschäft mit angeschlossenem Bistro eröffnet. Es gibt unter anderem 70 verschiedene Weine, bald sollen es sogar 200 werden.

Dient der vordere Bereich der insgesamt 170 Quadratmeter großen Räumlichkeiten als Einzelhandelsgeschäft – mit dem Anspruch, sich künftig zu einem Nahversorger auf hohem Niveau für diesen Teil der Innenstadt zu entwickeln, so Polschikov – ist der hintere Bereich ein gemütliches Bistro mit 40 Sitzplätzen. Weitere 40 Gäste finden bei schönem Wetter draußen auf der Terrasse in der Neustraße Platz, wo es auch einen weiteren Eingang gibt. Das Angebot reicht von Frühstück über verschiedene Mittagsgerichte bis hin zu Tapas und Wein am Abend. Besonders beliebt sei der Antipasti-Teller mit Käse- und Schinkenspezialitäten sowie Brot von der Bäckerei Bulle, sagt der 33-jährige Geschäftsführer.

Corona in Düsseldorf : Impfmobil in der Stadt unterwegs - zum Semesterstart an der HHU

Gegründet wurde das Unternehmen vor mehr als 15 Jahren in Wuppertal von Ramin Ghorban mit dem Anspruch, hochwertige und außergewöhnlich Feinkost herzustellen. Die Rohstoffe sucht der Firmengründer nach wie vor persönlich aus, verarbeitet werden sie nach eigenen Rezepten entweder in der hauseigenen Manufaktur oder in kleinen Handwerksbetrieben in den unterschiedlichsten Ländern. Neben Standorten in Wuppertal und Aachen ist die neue Filiale in Düsseldorf bereits die fünfte des Familienbetriebs, eine weitere in der Landeshauptstadt, und zwar in Oberkassel, ist geplant.