Nach Rheinbahn-Panne in Duisburg: Fehler in neuen Stadtbahnen ist beseitigt

Der Rheinbahn-Protoyp war bei einer Testfahrt in Duisburg an einem Bahnsteig entlanggeschrammt. Foto: Rheinbahn

Düsseldorf Der Prototyp der neuen Bahnen hatte sich als zu breit für einen Bahnsteig in Duisburg erwiesen. Mit dem Hersteller wurde eine Lösung gefunden.

Die Rheinbahn und Hersteller Bombardier haben eine Lösung für die Panne bei der Fertigung der neuen Stadtbahnen gefunden – zumindest was die technischen Fragen betrifft. Die bereits gefertigten Bahnen werden so umgebaut, dass sie auch die breiteren Bahnsteige in der Nachbarstadt ohne Probleme passieren können. Alle 43 Fahrzeuge aus der Großbestellung sollen am Ende die richtigen Maße haben. Der Prototyp hatte bei einer Testfahrt einen Bahnsteig in Duisburg touchiert, das hatte für großes Aufsehen gesorgt und der Rheinbahn viel Spott eingebracht – sogar die Satire-Sendung „Extra 3“ griff die Geschichte auf.