Kostenpflichtiger Inhalt: Wahlkampf in Düsseldorf : FDP will U-Bahn-Tunnel in den Norden verlängern

Oberbürgermeister-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann stellte im KIT ihr Wahlprogramm vor. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die FDP hat ihr Programm für die Kommunalwahl am 13. September vorgestellt. Die Liberalen wollen massiv in den Nahverkehr investieren und zwei neue U-Bahn-Tunnel graben. OB-Kandidatin Strack-Zimmermann betont in ihrer Wahlkampagne ihre Düsseldorfer Herkunft.