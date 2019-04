Düsseldorferin verzichtet auf Kandidatur : Strack-Zimmermann tritt nicht mehr als stellvertretende FDP-Chefin an

Düsseldorf Die Düsseldorfer FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann tritt beim Bundesparteitag der Liberalen nicht mehr als stellvertretende Bundesvorsitzende an. Sie überlässt diese Position Nicola Beer, die bei der Europawahl als FDP-Spitzenkandidatin ins Rennen geht.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat vor fünfeinhalb Jahren den Posten als Bundesvize ihrer Partei übernommen. Gemeinsam mit Parteichef Christian Lindner baute die Düsseldorferin die FDP nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag von unten wieder auf, zog durch das Land und mobilisierte die Basis. Dies geschah mit Erfolg, die FDP zog wieder in den Bundestag ein. Strack-Zimmermann ist in der Fraktion kommunal- sowie verteidigungspolitische Sprecherin.

Strack-Zimmermann, in Düsseldorf FDP-Chefin, wird als Spitzenkandidatin der Liberalen für die Kommunalwahlen 2020 in Düsseldorf gehandelt. Darüber wird jedoch erst im Herbst entschieden. Die 61-Jährige nimmt regelmäßig an Fraktionssitzungen im Düsseldorfer Rathaus teil und äußert sich zu kommunalpolitischen Themen.

Sie gilt als eine der härtesten Kritikerinnen von Oberbürgermeister Thomas Geisel. Eine Kandidatur für das Amt der Oberbürgermeisterin bedeutet jedoch auch, mehr Zeit für die Arbeit in Düsseldorf zu haben. Dies dürfte bei der Entscheidung für den kommenden Bundesparteitag, der in Berlin stattfindet, auch eine Rolle gespielt haben.

„Alle, die mich kennen, wissen, dass ich keinem Kampf und keiner Kampfabstimmung aus dem Wege gehe, sofern ich der Überzeugung bin, dass dabei auch die Freien Demokraten einen Nutzen haben“, schrieb Strack-Zimmermann am Sonntag in einem Brief an Parteichef Christian Lindner und den NRW-Landesvorsitzenden Joachim Stamp.