Stadtplanung : FDP will geplanten Verkauf des Carschhaus-Areals verhindern

Heinrich-Heine-Platz. Foto: David Chipperfield Architects/David Chipperfield

Düsseldorf Am Donnerstag soll der Stadtrat über das Geschäft abstimmen, das der Stadt 49 Millionen Euro bringen würde. Die FDP will aber sicherstellen, dass die Politik bei der künftigen Gestaltung des Heine-Platzes weiter mitreden kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Lange

Die FDP hat vor der für Donnerstag angesetzten Entscheidung über einen Verkauf des Carschhaus-Grundstücks („Heinrich-Heine-Platz 1“) Bedenken angemeldet. „Wir werden im Stadtrat dagegen stimmen“, sagte Fraktionschef Manfred Neuenhaus. Die FDP befürchtet, dass nach einem Verkauf an den Carschhaus-Eigentümer Signa nicht mehr sichergestellt ist, wie weit man an der städtebaulichen Gestaltung des Platzes mitwirken kann.

Signa will in der traditionsreichen Immobilie am Eingang zur Altstadt ein Kaufhaus des Westens (KaDeWe) eröffnen und hatte Vorschläge für eine Neugestaltung des Platzes vorgelegt. Sie sehen unter anderem eine breite Treppe ins Untergeschoss und große Stufen zum Sitzen vor.

Neuenhaus sagte, aktuell sei man dabei, in anderen Fraktionen für eine Entscheidung gegen den Verkauf zu werben. „Uns geht es dabei nicht um die Pläne an sich, wir freuen uns auf das KaDeWe“, fügte er hinzu: „Aber wir wollen Einfluss darauf haben, wie der Platz aussieht.“ Unter anderem geht es dabei um die künftige Verkehrsführung.

Grünen-Ratsmitglied Norbert Czerwinski sagte, man teile den kritischen Blick der FDP. „Das ist eine komplizierte Sache, und man muss sich genau ansehen, was man da verkauft“, sagte er: „Es geht darum, die Gestaltungsfreiheit für den Platz zu behalten.“ Seine Fraktion will noch entscheiden, wie sie am Donnerstag abstimmt. CDU und SPD äußerten sich zunächst nicht zu dem Thema. Die Linke und die Tierschutzpartei/Freie Wähler hatten die Verkaufspläne nach Bekanntwerden kritisiert.

Die Stadt will das Carschhaus-Grundstück an den Besitzer des Kaufhauses – Signa – veräußern. Auch das benachbarte Grundstück und Gebäude Kasernenstraße 6 soll im Zuge dieses Deals den Besitzer wechseln. Zusammen mit einer Entschädigung für das Nutzungsrecht an den unterirdischen Bauten des Carschhauses würde das Geschäft 49 Millionen Euro bringen, wie aus der Verwaltungsvorlage hervorgeht. Mehrere Fachausschüsse haben das Thema in den vergangenen Wochen aber bereits geschoben, als es dort auf der Tagesordnung stand. Auch dort war die Befürchtung laut geworden, dass man möglicherweise die Gestaltungshoheit für den Heine-Platz aus der Hand gibt.