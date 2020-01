Tiere in Düsseldorf : FDP will Drohnen gegen Kanadagänse einsetzen

Die Stadt soll die Maßnahme zumindest prüfen. Einsatzgebiete könnten die Rheinwiesen und der Hofgarten sein. Im kanadischen Ottawa hat das gut funktioniert.

Zur Begründung führt die Partei an, dass die bisherigen Maßnahmen zur Reduzierung der Kanadagans-Populationen in Düsseldorf weitestgehend wirkungslos geblieben sind. Ein Blick in die Grünanlagen des Stadtbezirks 1 zeige, dass die Verschmutzung durch Gänsekot eher zugenommen hat. In den Parks und Grünanlagen sei es an vielen Stellen nicht mehr möglich, Kinder spielen zu lassen. Freizeitsportler würden sich angewidert von den Rheinwiesen abwenden.