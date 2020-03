Abschied in Düsseldorf : „Burkhard Hirsch wird uns fehlen“

Abschied in Düsseldorf

Düsseldorf Die Trauermesse für den früheren NRW-Innenminister und Bundestagsvizepräsidenten soll am 28. März stattfinden. Bis zum Schluss hat er bei der Düsseldorfer FDP mitgearbeitet.

Manchmal runden sich die Dinge im Leben. Im Januar kam Burkhard Hirsch in unsere Lokalredaktion. Der Anlass: 50 Jahre hatte er kein Stück im neuen Schauspielhaus gesehen – aus Protest, weil bei der Eröffnung 1970 die „normale“ Bevölkerung ausgeschlossen worden war . Eine Einschränkung, die der Liberale nicht hinnehmen konnte. Darüber sprachen wir eine Stunde, Hirsch war wieder ganz der Kommunalpolitiker seiner Anfangszeit und hatte viele Details parat, den damaligen OB Willi Becker nannte er einen „rheinischen Pascha“. Die Absprache des Termins endete mit einer Frage des 89-Jährigen: „Wo kann ich denn bei Ihnen parken?“

Das Detail passt zu Burkhard Hirsch, der jetzt verstorben ist. Der frühere NRW-Innenminister und Bundestagsvizepräsident war bis zum Ende seiner Tage engagiert, interessiert, mobil. Am aktuellen Kommunalwahlprogramm der Düsseldorfer FDP hat er mitgearbeitet, und das ist wörtlich zu nehmen. Er gab nicht im Stil eines „Elder Statesman“ Hinweise, sondern formulierte selbst. „Wesentliche Teile des Kapitels Sicherheit und Recht gehen auf ihn zurück“, sagt Kreisparteichefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. „Er wird uns sehr fehlen.“ So betonte Hirsch die Wichtigkeit der beschleunigten Verfahren, die man ausbauen müsse. Straftäter sollten, so dies strafrechtlich geht, möglichst schnell vor dem Richter stehen. Von mehr Videoüberwachung hielt er nichts, sie verdränge die Kriminalität nur.