Fast 8000 Langzeitarbeitslose

Alle reden vom Fachkräftemangel. Doch wer keine Fachkraft ist, hat es am Arbeitsmarkt extrem schwer. Der DGB fordert bessere Qualifizierung.

Trotz der guten Entwicklung am Arbeitsmarkt – besonders in der boomenden Region rund um die Landeshauptstadt – ist die Langzeitarbeitslosigkeit in Düsseldorf nach wie vor hoch. Im Juni dieses Jahres waren insgesamt 22.240 Menschen arbeitslos, davon waren 7930 langzeitarbeitslos. Dabei ist das Fehlen eines beruflichen Abschlusses das größte Risiko, langzeitarbeitslos zu werden oder zu bleiben.

„Um nicht bei der rasanten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt eine große Gruppe von Menschen zu verlieren, muss das Thema Qualifizierung noch viel stärker als bisher in den Fokus genommen werden“, sagt Sigrid Wolf, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Düsseldorf.

„Besonders dramatisch ist der hohe Anteil der Langzeitarbeitslosen ohne Berufsabschluss in der Altersgruppe der unter 35-Jährigen“, so Sigrid Wolf, „denn sie haben ihr gesamtes Berufsleben noch vor sich“. Immerhin waren im vergangenen Jahr von 5472 Langzeitarbeitslosen ohne Berufsabschluss allein 1145 jünger als 35 Jahre. Davon waren 1103 also 96,3 Prozent in Betreuung des Jobcenters.