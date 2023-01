Umwelt in Düsseldorf Eine Fassadenbegrünung kann schnell teuer werden

Eine Fassadenbegrünung dient der Verschattung und führt zu einer geminderten Aufheizung des Gebäudes sowie der Produktion frischer, kühler Luft durch das Verdunsten von Wasser über die Blätter der Pflanzen – sagt der Naturschutzbund, und der muss es ja wissen. In der Bezirksvertretung 8 haben sich die Politiker Gedanken darüber gemacht, wo an öffentlichene Gebäuden eine Fassadenbegrünung womöglich sinnvoll wäre, haben dafür die Gemeinschaftsgrundschule am Bingener Weg auserkoren und die Verwaltung gefragt, ob das erstens finanzierbar und zweitens sinnvoll wäre.