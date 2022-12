Mode-Standort Düsseldorf Großer Umbruch für Modebranche in Düsseldorf

Das Fashion Net Düsseldorf hat eine neue Vorsitzende: Aline Müller-Schade, die Geschäftsführerin der The Supreme Group, steht ab sofort an der Spitze des Düsseldorfer Modenetzwerks. Sie verantwortet mit der Supreme Women & Men eine der großen Mode-Ordermessen für Fachbesucher, die jährlich zweimal jährlich in Düsseldorf stattfinden.