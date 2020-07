Nach zahlreichen Protesten : Umstrittenes Farid-Bang-Video auf Seiten der Stadt Düsseldorf gelöscht

Düsseldorf Das umstrittene Video des Rappers Farid Bang ist am Montag von allen Internetseiten der Stadt Düsseldorf gelöscht worden. Oberbürgermeister Thomas Geisel erklärte, er sei damit einem Wunsch der Fraktionen gefolgt.

Bei aller – berechtigten – Kritik an der Person von Farid Bang sehe Geisel „keinen Anlass für eine Entschuldigung“, heißt es am Montagabend auf der Facebook-Seite des Oberbürgermeisters.

Es gebe in der Stadtgesellschaft einen breiten Konsens darüber, dass sich die Probleme in der Altstadt und am Rheinufer nicht alleine mit polizeilichen Mitteln lösen lassen. Vielmehr bedürfe es einer Ansprache, die von denjenigen, deren Verhalten sowohl unter dem Gesichtspunkt des Infektionsschutzes als auch im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung Anlass zur Sorge gibt, gehört und als glaubwürdig empfunden wird. Einen wirklich überzeugenden Vorschlag habe er diesbezüglich nicht gehört.