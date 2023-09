Start-up „Charcuterie Düsseldorf“ Farhat Wali bietet feine Kost aus der Box

Die Boxen sind mittlerweile nicht mehr das Hauptgeschäft der „Charcuterie“. Wali konzentriert sich mehr auf Caterings. „Wir haben festgestellt, dass die Boxen im Vergleich zum Catering nicht rentabel sind. Daher bieten wir sie nur noch an, wenn mehrere bestellt werden“, so die Unternehmerin. In naher Zukunft will sie ihr Angebot mit warmen Speisen ergänzen, wofür sie sich Partner an Bord holen möchte. „Ich selber kann nämlich überhaupt nicht kochen“, gibt sie lachend zu. Ihr Ziel ist es, deutschlandweit Kunden für sich zu gewinnen, die aber von Düsseldorf aus bedient werden. „Überall Filialen zu haben, wäre nicht mein Ding“, sagt die 31-Jährige. Aber auch wenn die „Charcuterie“ ihr „Baby“ ist, kann sie sich nicht vorstellen, dauerhaft dort zu arbeiten. „Es muss weitergehen“, so Wali. „Ich möchte auf jeden Fall in den Marketingbereich gehen. Durch die Charcuterie konnte ich viel Erfahrung sammeln und ich mache gerade meinen Master in ,Marketing und Communication‘.“