Düsseldorf : Fans setzen Container in Nürnberg in Brand

Düsseldorf Rund 6000 Fans aus Düsseldorf wollten das Auswärtsspiel der Fortuna in Nürnberg mit eigenen Augen verfolgen. Rund 800 reisten mit einem Sonderzug an, der von einem Lokführer gefahren wurde, der selbst großer Fortuna Fan ist. Auf dem Weg der Fans ins Nürnberger Stadion kam es allerdings zu einem Zwischenfall. Düsseldorfer Fans sollen nach Angaben eines Sprechers der Nürnberger Polizei "pyrotechnische Gegenstände" angebrannt haben. Aus noch ungeklärter Ursache geriet kurz darauf ein Wohncontainer in Brand, der auf einer Baustelle des Messegeländes hinter einem Bauzaun aufgestellt war.

Bei der Abfahrt der Fans warf ein 46-jähriger Düsseldorfer eine Flasche auf Ordnungskräfte, traf aber nicht. Der Mann wurde festgenommen. Ein Haftrichter prüft, ob der Mann die kommenden Tage in U-Haft verbringen muss. Gegen ihn wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

