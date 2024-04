Vofreude auf die Euro 2024 Fans in Düsseldorf stehen Schlange für den Pokal

Der Pokal gastiert im Rahmen der Tour in allen zehn Ausrichterstädten in Deutschland. „Das ist heute unsere vierte Station“, sagte Lahm am Dienstag. Gestartet war die Trophy Tour in Stuttgart, danach ging es für den Pokal über Frankfurt und Köln jetzt nach Düsseldorf. Es folgen weitere Städte, bevor die Tour am 14. Mai in München endet. In der dortigen Allianz-Arena wird vier Wochen später das Auftaktspiel der Euro 2024 ausgetragen. Dann tritt die deutsche Nationalelf gegen Schottland an.