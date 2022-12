Fußball-Weltmeisterschaft in Katar Fans feiern Sieg der Marokkaner auf Düsseldorfs Straßen

Bereits nach dem Einzug des marokkanischen Teams in das Achtelfinale der WM am Freitag hatte die Polizei Straßen in Oberbilk sperren müssen. Diese waren so überfüllt, dass es für den Verkehr kein Durchkommen mehr gab, hieß es. Auch Bengalos waren in der vergangenen Woche gezündet worden.