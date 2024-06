Zur Fußball-EM in Düsseldorf Warum die Fan-Zonen am Dienstag geschlossen bleiben

Düsseldorf · In Düsseldorf werden die Fan-Zonen zur Fußball-Europameisterschaft am Dienstag nicht wie gewohnt öffnen. Warum die Stadt so entschieden hat.

18.06.2024 , 10:53 Uhr

Die Fan-Zone am Burgplatz war während des EM-Eröffnungsspiels besonders voll. An dem Abend trat auch der DJ Alle Farben auf. Foto: Anne Orthen (orth)

Die Fan-Zonen für die Fußball-Europameisterschaft bleiben am Dienstag, 18. Juni, geschlossen. Grund dafür ist eine Vorabinformation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu möglichen Unwettern, wie die Stadt am späten Montagabend mitteilte. Ab Dienstagmittag kann es laut der Warnung des DWD lokal zu teils schweren Gewittern mit (extremem) Unwetterpotenzial kommen. Dabei können sich Superzellen bilden, die mit schweren Sturmböen, teils auch Orkanböen zwischen 90 und 120 Kilometer pro Stunde und größerem Hagel zwischen drei und fünf Zentimetern einhergehen. Zudem ist heftiger Starkregen möglich. Tausende ziehen bei Fan-Walks zum EM-Spiel in der Arena Geballte Fußball-Liebe in Düsseldorf Tausende ziehen bei Fan-Walks zum EM-Spiel in der Arena Unwetter mit Hagel und Starkregen in NRW erwartet – Gefahr von Tornados Wetterdienst warnt Unwetter mit Hagel und Starkregen in NRW erwartet – Gefahr von Tornados „Zur Sicherheit von allen Fans und Fußballfreunden entschied sich das Koordinierungsgremium der Host City für die Schließung der Fan Zones“, heißt es in einer Erklärung der Landeshauptstadt. Neben der sonst täglich ab 12 Uhr geöffneten Fan-Zone auf dem Burgplatz gibt es weitere am Schauspielhaus und am Rheinufer. Der Eintritt ist jeweils frei.

(RP)