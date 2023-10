Mittelaltermarkt in Düsseldorf-Eller Edle Ritter und Burgfräulein zogen viele Besucher auf den Schützenplatz

So erfüllten sich auf dem Schützenplatz Kinderträume, denn ein „echtes“ Ritterturnier mit Schwertkämpfen, Lanzengefechten und feurigen Effekten sieht man nicht alle Tage. Und wer hat schon ein Foto mit Artur von Lichtenau, Hagen von Augsburg, Konrad von Bamberg oder Georg von Sturmfeder in seinem Kinderzimmer hängen? Kein Wunder also, dass das Volk kräftiges „Handgeklapper“ (Applaus) spendete. „Nächstes Jahr sind wir wieder am zweiten Oktober-Wochenende in Eller“, versprach Kaiser junior. „Wir freuen uns immer hierher zu kommen.“