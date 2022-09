Kinderärzte verschreiben Theaterbesuch : „Theater auf Rezept“ feiert großes Comeback

Düsseldorf Mehr als 150 Zuschauer kamen zum Wiederauftakt des Projekts nach langer Corona-Pause ins Junge Schauspiel an der Münsterstraße. Viele Kinderärzte aus Düsseldorf und der Region beteiligen sich daran.

Schirmherr Professor Ertan Mayatepek, Direktor der Klinik für Allgemeine Pädiatrie, Neonatologie und Kinderkardiologie an der Uniklinik, betonte in seiner Begrüßung die gesundheitsfördernde Wirkung von Gemeinschaftserlebnissen wie einem Theaterbesuch. Nach mehr als zwei Jahren der Pandemie verzeichne man eine deutliche Zunahme etwa von Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Daher freue er sich besonders über die Auswahl des Stückes, das inspiriert vom Gedicht der US-amerikanischen Bürgerrechtlerin Maya Angelou den Titel trägt: „Das Leben macht mir keine Angst“.

„Theater für junge Menschen ist gut für die seelische Gesundheit; gerade in und nach der Pandemie brauchen Kinder starke Geschichten zum Mitfiebern, zum Trösten, zum Ermutigen, zum Rätselraten“, sagt Projekt-Initiator Stefan Fischer-Fels, Leiter des Jungen Schauspiels. Die Erstbegegnung mit Theaterkunst könne prägend für das ganze Leben sein: „Wir Erwachsenen haben die Verantwortung, Kinder mit Kunst in Berührung zu bringen.“

Das Rezept bekommen Kinder nach den Vorsorgeuntersuchungen U10, U11, J1 oder J2 in Kinderarztpraxen, die sich am Projekt beteiligen. In Düsseldorf und der Region sind das mehr als 40 Mediziner, die sich die besonderen „Rezeptblöcke“ am Sonntag mitnehmen konnten.