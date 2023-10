Projekt wird von der Hochschule Unna begleitet Kita in Holthausen bei Powerplay-Projekt dabei

Jetzt wurde an der Altenbrückstraße in Hassels die erste Kita mit Powerplay-Inhalten auf den Weg gebracht. „Wir sind eine Einrichtung in einem anerkannten sozialen Brennpunkt. Unsere Kinder bekommen von zu Hause aus nicht so viel mit. Deshalb wollen wir ihnen alles bieten, was sie weiter bringen, weiter fördert“, verrät die Leiterin der städtischen Kindertagesstätte Altenbrückstraße, Ayse Bajramovic. Deshalb habe sie die Kita auch direkt für das Projekt angemeldet. Und sich extrem gefreut, als sie ausgewählt wurde, denn alljährlich können lediglich 20 Kitas in den Genuss der Powerplay-Betreuung kommen. „Für 2024 haben wir schon 45 Anmeldungen“, offenbart Kraus.