Gastspiele in Düsseldorf : Familienglück beim Cirque du Soleil an Weihnachten

Der dreijährige Leonardo ist der Mittelpunkt der kleinen Familie mit Aliaksei Liubezny und Svetlana Tsodikova. Foto: Marc Ingel

Die Artisten Aliaksei Liubezny und Svetlana Tsodikova haben sich auf der Tour kennengelernt. Sohn Leonardo wurde in Düsseldorf geboren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Artisten sind ständig auf Tour, weit weg von der Familie, so dass auch Weihnachten da schnell mal etwas einsam werden kann. Bei Aliaksei Liubezny und Svetlana Tsodikova ist das anders. Die beiden Weißrussen haben sich beim Cirque du Soleil kennen und schließlich auch lieben gelernt. Und sie haben einen Sohn zusammen, „Leonardo ist jetzt drei Jahre und sieben Monate alt“, sagt die stolze Mutter. Die kleine Familie gastiert mit dem Programm „Totem“ des kanadischen Zirkus gerade in Gerresheim, für die knapp zwei Monate ist das eingeschworene Trio in einem Apartment in Pempelfort untergebracht. „Da haben wir natürlich auch einen Weihnachtsbaum, wir lieben das Traditionelle, allein schon wegen des Kleinen“, sagt Liubezny, der Teil des „Russian Bar“-Teams ist. Bei der Schlussnummer von „Totem“ vollführen die Artisten waghalsige Sprünge von einer Art tragbarem, federndem Schwebebalken bis unter das Zeltdach, natürlich nicht ohne dabei noch mehrere Salti und Schrauben in die Nummer einzubauen.

„Crystal Lady“ Svetlana Tsodikova, die mit ihrer Partnerin eine atemberaubende Jonglagenummer zeigt, hat schon in mehreren anderen Shows mitgewirkt, darunter war auch Roncallis Apollo Varieté und das Musical Cabaret im Capitol Theater. Und so kam es, dass die Artistin eine ganze Zeit lang am Stück in Düsseldorf gelebt hat. „Leonardo wurde sogar hier im Evangelischen Krankenhaus geboren. Und er hat einen deutschen Pass“, erzählt sie. Daher kennt sie sich an ihrem jetzigen Aufenthaltsort auch ganz gut aus und kann ihre beiden Männer zum Beispiel den Weihnachtsmarkt zeigen. „Ich liebe ihn, allein schon diese Düfte“, sagt Liubezny, der das von seiner Kindheit in Weißrussland nicht kennt: „Da wurde kein Weihnachten gefeiert, eher Neujahr. Aber wir haben uns gerne den westlichen Traditionen angepasst.“